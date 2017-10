Ju kujtohet Taarabt? Ai shfaqet me një akuzë “bombë” për Milanin

.

Adel Taarabt ka komentuar periudhën e vështirë te Milani.

Ai deklaroi që skuadra kuqezi e shkatërroi mentalisht, përcjellë “Lajmi.net”.

Taarabt deklaroi që nuk ishte pjesë e planeve të Inzaghit.

“Ajo eksperiencë më ka masakruar mentalisht. Si kuqezi bëra mirë, doja të qëndroja, ishim afër firmosjes. Por më pas erdhi Inzhaghi që bëri zgjedhje të tjera. Kthimi te QPR, pasi kisha luajtur në Champions, me kampionë si Kaka, më bëri keq”, deklaroi Taarabt.

“Tre javë më parë ishte këtu në Genova për të më takuar, unë kam shkuar në Monaco për ta takuar, së bashku me ish-presidentin tim Britaore. Ai është si unë: kemi nevojë për dashuri.Kur je shumë i ri të thonë që je shumë i fortë dhe do të bëhesh një kampion, por më pas rritesh dhe nuk është e lehtë. Mario ka një zemër shumë të madhe, do të rikthehet i madh”, shtoi ai.