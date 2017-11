Ju duket puna juaj e rëndë? Shikoni këta njerëz çka punojnë dhe do të ndërroni mendje!

Ka disa punë që janë më të vështira se të tjerët.

Faktorët mund të përfshijnë gjëra të tilla si orët e gjata të punës, pagat që lidhen me punën, përgjegjësitë, etj, të cilat kombinohen për të krijuar herë pas here një sasi të paarsyeshme stresi që mund të trajtohet vetëm më e mira. Këtu kemi 15 punë më stresuese në botë dhe ne do të shpjegojmë pse.

# 15 Infermiere

Infermierja është një punë e vështirë dhe merr shumë nga njerëzit që zgjedhin të ndjekin këtë rrugë. Duke pasur parasysh faktin se ata duhet të jenë të gatshëm për çdo eventualitet dhe duhet të jenë të vëmendshëm gjatë gjithë kohës që ata janë në spital, kjo e bën të vështirë. Më tej, ata duhet të mendojnë në këmbët e tyre në raste emergjencash, si dhe ekziston frika e vazhdueshme që ata të kapin sëmundje ngjitëse. Presioni psikologjik i trajtimit të personave të sëmurë dhe të afërmve të tyre shton presionin. Paga nuk është aq e mirë. Pra, një punë stresuese me të vërtetë.

# 14 Planifikues ngjarjesh

Planifikimi i ngjarjeve është një karrierë fitimprurëse dhe njerëzit janë të specializuar në aftësinë e koordinimit të aspekteve të ndryshme të një ngjarjeje. Shumica e korporatave të mëdha dhe ngjarje të tjera më të vogla, tani po trajtohen nga planifikuesit e ngjarjeve. Pagat mund të jenë të mira, por është shumë e kërkuar. Logjistika mund të jetë brutale dhe planifikimi që kërkon mund të shkaktojë dhimbje kronike kronike dhe t’ju theksojë si i çmendur.

# 13 Dispeçer Emergjence

Njerëzit që punojnë si dispeçer emergjente duhet të jenë të vëmendshëm gjatë gjithë kohës. Ata duhet të qëndrojnë të qetë në mënyrë që të mund të bisedojnë me personin që bën thirrje për ndihmë. Ata duhet të jenë të gatshëm të marrin vendime të shpejta, pasi kjo mund të nënkuptojë ndryshimin midis jetës dhe vdekjes. Kuptimi i problemit dhe koordinimi i përgjigjeve emergjente është me të vërtetë e vështirë dhe mund të jetë mjaft stresuese duke marrë parasysh kunjet e përfshira.

# 12 Minator

Një minierë është një vend i rrezikshëm dhe mund të bëhet një varr në një blic. Puna në kushte të tilla të mbyllura krijon një stres të vetin, i cili kombinuar me çështje si kullimi i ujit, kërcënimi i vazhdueshëm i kolapsit, etj, e bën atë një nga punët më të vështira për të bërë. Plus paga rrallë kompenson ndikimin psikologjik të punës në një vend të tillë. Vetëm disa të guximshëm mund të punojnë në një minierë dhe të përballojnë ende stresin.

# 11 Punonjës social

Punëtorët socialë kanë një punë pa mirënjohje. Ata vizitojnë vende të rrezikshme, bisedojnë me njerëz që nuk mund të jenë mendërisht të shëndoshë, bisedojnë me viktimat e abuzimeve të ndryshme, etj. Ekziston edhe problemi i abuzimit me të cilin përballen gjatë punës së tyre. Pagat, gjithashtu, nuk e justifikojnë stresin që ata punojnë nën dhe vendimet e tyre kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e njerëzve. Stresues? Shumë.

# 10 Ekzekutiv i Marrëdhënieve Publike

Ekzekutivët e PR kanë një nga punët më të vështira. Një ekzekutiv i PR për Dwayne Johnson (për shembull) duhet të jetë i gatshëm me një përgjigje ndaj çdo komenti që ai bën, çdo hap që ai merr, dhe çdo cikël lajmesh që ai paraqitet. Është puna e ekzekutivit të PR që të sigurojë që imazhi i tij publik mbetet panjollë. Paguan mirë, por vigjilenca e vazhdueshme dhe zjarrfikja me të vërtetë i thekson njerëzit.

# 9 Ekzekutiv i Lartë i Korporatës

Po, paga është e mirë, por aksionet janë shumë të larta. Ata janë përgjegjës për investitorët, ata janë përgjegjës për politikën e kompanisë dhe janë në thelb përgjegjëse për të gjithë të punësuarit. Duke pasur parasysh llojet e ndryshme të presionit që ata përballen, gjatë gjithë kohës që ende kanë për të kryer biznes në nivel më të lartë, e bën këtë një nga punët më të vështira në botë. Presioni për të kryer çdo ditë në atë nivel është në të vërtetë shumë për shumë njerëz për tu trajtuar.

# 8 Kontrolluesi i Trafikut Ajror

Ok, paga është e mirë dhe mosha e daljes në pension është 56. Vetëm kjo duhet të theksohet në fytyrën e stresit ATCs, që ata duhet të dalin në pension me mandat në 56 vjeç. Ata nuk mund të jenë në ndonjë rrezik të drejtpërdrejtë fizik, por ata janë përgjegjës për mijëra e jetëve çdo ditë. Duke ulur në një dhomë para ekraneve të tyre, ata duhet të mbeten të vëmendshëm dhe nuk ka asnjë diferencë për gabim. Një gabim dhe ata humbasin më shumë se sa punët e tyre, humbasin kaq shumë jetë (jo të tyrin). Imagjinoni të uleni në majë të kullës, duke shikuar në ekran për orë të tëra dhe duke koordinuar qindra fluturime dhe ju do të kuptoni stresin që ata punojnë nën.

# 7 Shofer Taxi

Një punë tjetër që nuk ka orare fikse dhe asnjë orar fiks. Pagesa është kaq e madhe dhe ju mund të keni të bëni me njerëzit më të pazakontë çdo ditë. Ju mund të keni për të vizituar pjesë të qytetit që janë të rrezikshme dhe ju mund të keni për të shpenzuar orë duke bërë absolutisht asgjë, duke pritur për një klient. Nëse jetoni në një qytet të madh, ju do të kuptoni gjendjen e tyre dhe sa stresuese mund të jenë vendet e tyre të punës.

# 6 Kirurg

Kur mbani një jetë në duart tuaja dhe duart tuaja nuk lejohen të shkunden, presioni është i kuptueshëm. Kirurgjia kërkon vëmendjen e plotë të kirurgut dhe mund ta bëjë këtë për periudha të gjata kohore. Duke punuar në një dhomë me shumë kirurgë të tjerë, infermierë dhe duke vepruar në një person, jeta e të cilit mund të varet nga ju, është diçka që jo shumë njerëz mund të stomakojnë, duke e bërë punën e një kirurg një nga ato më të vështira në botë.

# 5 Gazetarë

Fusha e gazetarisë kërkon një gjendje konstante të gatishmërisë për të hedhur në çdo lajm të thyer. Jo vetëm që, duhet gjithashtu të ushtrojmë diskrecion mbi atë se si duhet të paraqitet lajmi në mënyrë etike. Dikush duhet të paraqesë raporte, të mbledhë informacione, të kuptojë pasojat dhe pastaj të prezantojë lajmet, të cilat shihen dhe / ose lexohen nga miliona njerëz dhe kështu rritja e përgjegjësisë të jetë objektive dhe faktike e saktë. Pagat mund të jenë të mira, por konkurrenca është e prerë dhe jo shumë janë ndërtuar për këtë punë.

#4 Pilot i avionit

Kur je përgjegjës për jetën e qindra njerëzve, nuk mund të zhduket për asnjë moment. Ju duhet të jeni në një gjendje konstante të vëmendjes. Pagat janë të mira, por kostoja e një gabimi është shumë më e madhe për shumicën e njerëzve. Pilotët, për rrjedhojë, i nënshtrohen stërvitjes më rraskapitëse. Streset janë të pabesueshme.

# 3 Zjarrfikës

Drejt në xhiron e rrezikut, zjarrfikësit mund të kenë nevojë të bëjnë ndonjë gjë nga shpëtimi i një mace nga një pemë, një fëmije nga një ndërtesë që digjet, apo edhe dikush që mbytet në një liqen. Ata duhet të jenë vigjilentë në çdo kohë, të gatshëm për çdo eventualitet dhe përgjegjës për kaq shumë jetë. Ju mund të kuptoni lehtë se sa stresues mund të kenë vendet e punës.

# 2 Zyrtari i Policisë

Policët gjithashtu merren me sasi të pabesueshme presioni çdo ditë. Ata lehtë mund të kalojnë gjithë ditën e tyre të mërzitur dhe të ulur në një zyrë, por mund të përfundojnë në një luftë me armë atë natë të njëjtë. Si mbikëqyrës të ligjit, ata vijnë direkt në kontakt me ata që e thyejnë ligjin dhe ju mund të imagjinoni stresin. Pagat nuk janë aq të mëdha, siç e dimë të gjithë, dhe ende aksionet janë me të vërtetë të larta. Stresues? Ju bast se është.

# 1 Ushtar

Ata janë vija e parë e mbrojtjes së një vendi dhe ata i nënshtrohen trajnimit më rigoroz para se të vendosen. Ata pritet të punojnë nën kushtet më të vështira. Ata mund të kenë për të kaluar periudha të gjata kohore larg shtëpisë dhe familjes dhe nuk janë të sigurt nëse do të kthehen në shtëpi të gjallë. Përparësitë e punës në ushtri janë të mira, nuk paguajnë aq shumë, por aksionet janë jashtëzakonisht të larta. Një nga punët më të vështira në botë, duhet një personalitet shumë të vështirë për të mbajtur stresin dhe të dalë duke buzëqeshur në anën tjetër.