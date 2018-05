Jonida Maliqi ka gati projektin e ri

C O M I N G S O O N. . . Mirenjohje per te gjithe ju qe bashkepunuat plot pasion e dashuri ne kete projekt. @tull_productions @donaldbraho @olticurri @provideoalbania @hotelmorinapalace @artisticjewellerypirro @mercedes_benz_shqiperi @italoptik @emmastyling @makeupbysuela @tier_by_tier #onipustina

A post shared by JONIDA MALIQI (@jonidamaliqi) on May 2, 2018 at 11:18pm PDT