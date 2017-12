‘Jingle Bell Ball 2017’ bën bashkë në një vend Dua Lipën dhe Rita Orën

Ngjarja e organizuar të shtunën mbrëma nga ‘Capital FM’ bëri bashkë në një vend Dua Lipën dhe Rita Orën.

Ky event u bë në kuadër të Jingle Bell Ball 2017 ndërsa këngëtaret shqiptare u shfaqën të mahnitshme me perfomancat e tyre, shkruan lajmi.net

Rita u paraqit me hitin e saj ‘Anywhere’ ndërsa Dua Lipa performoi këngën “New Rules” që ishte sensacion i këtij viti në skenën botërore të muzikës.

Përveç kësaj Dua këndoi edhe ‘Be The One’ këngë kjo që ia hapi dyert e famës botërore, ashtu sikurse “Scared to be Lonely” me Martin Garrix./Lajmi.net/