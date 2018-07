Jeto1 sjell dashurinë për repin nëpërmjet albumit ‘Dekada’

Jeto1 dhjetë vjetët e tij në rep muzikë i feston me publikimin e albumit të pestë “Dekada”.

Sipas tij këtë album prej 21 këngësh e bën të veçantë llojllojshmëria e temave që janë trajtuar.

”Ka këngë për jetën, për klub, dedikim, e bashkëpunime me shokë që e kemi nis bashkë muzikën, kurse sot secili këndojmë për argëtim. Bashkëpunimet me reperët e rinj, të cilët më kanë befasuar me talentin e tyre, e shpresoj se edhe të tjerëve do iu pëlqejë albumi, pasi ka këngë për të gjitha shijet, e kjo është e veçanta e këtij albumi”, ka thënë rep artisti nga Rahoveci.

Ai poashtu tregon përkushtimin e madh për gjatë gjashtë muajve të cilët i ka kaluar duke punuar në veçanti për tekstet të cilat i konsideron si anën më të fortë të tij dhe këtij albumi.

”Ana e fuqishme në këngët e mia janë tekstet, megjithatë edhe interpretimi ka rëndësinë e vet, por për këtë lë të tjerët të gjykojnë”

Jeto1 në fillimet e tij të para njihej si Rap J e sot me nofkën Jeto1 po feston suksesin e ‘Dekadës’./Lajmi.net/