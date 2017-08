Jeta e Neymar në Paris, do t’ua bëjë bajat atë tuajën

Kontrata e Neymar me PSG ka shifra nuk mund të imagjinohen nga njerëzit e thjeshtë.

Braziliani do të fitojë 150 milionë euro në 5 vite, 30 çdo 12 muaj.

Kjo do të thotë se O’Ney do të përfitojë 2,5 milionë euro në muaj, 546 mijë në javë. Sa herë që Neymar do të zgjohet dhe do të nisë një ditë të re, do të fitojë 80.000 euro.

Në kohën që mund të harxhojë për të parë një film, llogaria e tij bankare do të pasurohet me 3.000 euro.

Çdo minutë do të fitojë 60 euro, një hap e mbyll sytë: 1 euro.

Këto statistika janë me të vërtetë arsye të forta për tu larguar jo vetëm nga Barcelona.