Jessie J, fituese në The Voice Australia

Ajo ka qenë si trajnere në The Voice Australia dhe në The Voice Uk por këtë herë për 3 muaj ka konkuruar me talentët e Kinës.

Ajo ka kënduar këngët e saja por edhe covera të këngëtareve të ndryshme. Jessie në finale pas një version të mrekullueshëm të këngës së njohur “I Will Always Love You” ka arritur të rrëmbeje vendin e parë.

Ajo ka shpërndarë në Instagramin e saj përformancën duke shkruar se: “Të gjithë u habitën kur unë mora pjesë, dhe thonin se si mund të marrë unë pjesë në një konkurs për këndimin, transmeton lapsi. Por ja që ndodhi dhe kjo ishte një mundësi për të kapërcyer një hendek midis dy kulturave.

Për ata që të shihnin një interpretues përendimor dhe të dëgjonin muzikën që nuk e kishin dëgjuar asnjëherë dhe anasjellta.

.Duke parë këtë se si kufinjtë u shembën dhe rregullat ndryshuan kjo ekperiencë u bë e pabesueshme.Kam fituar mbrëmë shfaqjen por kemi fituar të gjithë ne dhe jam shumë e lumtur që kam marrë pjesë. Tashmë unë isha e parë artiste ndërkombëtare porjo e fundit.” – ka përfunduar Jessie J.