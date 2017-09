Jennifer Lopez dhuron 1 milion dollarë për të prekurit nga uragani Maria

Gjatë ditës së sotme Jennifer Lopez, u bashkua me guvernatorin e New Yorkut, Andrew Cuomo në një konferencë shtypi, me ç’rast njoftoi se do të dhurojë 1 milion dollarë për të prekurit nga uragani në Porto Riko dhe në Karaibe.

48-vjeçarja, përmes gjuhës spanjolle e më pas angleze, njoftoi se këtë vendim e ka marrë bashkë me burrin e saj.

“Unë dhe Alex Rodriguez, kemi marrë vendim të japim mbështetjen tonë për të prekurit nga uragani Maria në Porto Riko dhe Karaibe”, ka thënë Lopez.