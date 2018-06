Jeni të apasionuar pas planetit Mars, atë mund ta shihni me sy të lirë gjatë gjithë korrikut

NASA sugjeron se tokësorët thjesht do të duhet të shikojnë në qiell për të shijuar Marsi në një çështje javësh.

Në korrik do të jetë Marsi më i afërt që ka ardhur me Tokën në 15 vjet, duke ofruar një mundësi të artë për shikimin spektakolar gjatë natës, sipas The Weather Channel, transmeton lajmi.net.

Arsyeja është se Toka do të kalojë mes Marsit dhe Dielli dhe do të jetë më afër planetit të kuq në 31 korrik – rreth 35.8 milionë kilometra larg. Mars do të jetë dukshëm i dukshëm për syrin e lirë gjatë gjithë korrikut, por një teleskop mund të jetë i dobishëm për të marrë një shikim vërtet më të mirë.

I ngjajshëm Stuhia gjigante e pluhurit në Mars mbulon tërë planetin

Oh and Perihelic Opposition occurs every two years, so it’s a relatively common event. It’s just rare for it to happen when Earth is at Aphelion and Mars is at Perihelion — luke (@lukeylux) June 17, 2018

On July 27, Mars will be in perihelic opposition. This marks the red planet’s closest approach to Earth since Aug. 27, 2003 when Mars made its closest approach in 60,000 years. Currently the brightest ‘star’, Mars will triple in brightness leading up to July 27. Pic by Alan Dyer. pic.twitter.com/Wk7iCF3Kmq — Granny (@Grannytologist) June 8, 2018

E ashtuquajtura opozitë periheli përbëjnë këtë fenomen; shprehur në terma më të thjeshtë, kjo ndodh kur Toka kalon drejt midis planetit të kuq dhe diellit. Sipas NASA-s, opozita periheliale është një ngjarje e rrallë siç ndodh vetëm një herë në 15-17 vjet, kur orbitat e Tokës dhe Marsi përqendrohen për t’i afruar të dy planetët, duke i kënaqur shikuesit e qiellit me pamje fantastike. /Lajmi.net/