Jehona shpërthen në vaj derisa ishte duke i prezantuar lajmet ‘live’ (Foto)

Ishte fytyra të cilën e shihnim në ekranin televiziv si prezantuese në ‘Ora e Pasditës’, në edicionin e lajmeve në televizionin Klan Kosova e shumë organizime të tjera që udhëhiqte por sot Jehona Ferati e bën një punë tjetër.

Ka pesë vite prej kur ajo e bën një punë jot ë zakonshme tek ne për femrat, punën si DJ, shkruan lajmi.net

E ftuat në emisionin NIN, ajo foli rreth eksperiencës kur ishte pjesë e ekranit televiziv, tregoi një rast që e ka bërë të qaj derisa ipte lajmet ku ajo kishte harruar thjerrëzat dhe nuk i shihte shkronjat që i shfaqeshin në ekran e shumë gjëra të tjera interesante. Këtë moment ajo sot e tregon duke qeshur por thotë se pasi u largua nga transemtimi shpërtheu në vaj.

Largimin nga televizioni Jehona e sheh si diçka pozitive pasi me punën tjetër që nisi ia doli shumë mire e nuk e përjashtoi si mundësi rikthimin pasi tha se sot është më e pjekur dhe do ta trajtonte në thelb një emision edhe më mire duke mos e lënë pa treguar se do t’i pëlqente që pas një kohë të bëhej sërish prezantuese lajmesh./Lajmi.net/