Jashari vlerëson vendimin e PDK-së për mosgarim në Skënderaj

Bekim Jashari i cili është kandidat i pavarur për kryetar të Komunës së Skënderajt, dje ka marrë mbështetjen edhe nga PDK-ja, me ç’rast kjo e fundit nuk ka emëruar asnjë kandidat për këtë komunë.

Përmes një postimi në Facebook, Jashari e ka vlerësuar mbështetjen e PDK-së, ndërsa vendimin për të garuar e ka cilësuar si ndër më të vështirat që ka marrë, përcjellë lajmi.net.

Ai ka premtuar se nuk do të ndryshoj dhe se pa marrë parasysh rezultatin e zgjedhjeve të 22 tetorit do të jetë në shërbim të vendit siç ka qenë gjithmonë.

Postimi i plotë:

Te dashur vllëzer e motra, të dashur qytetarë te Skenderajt, dhe po ashtu vllëzer e motra shqiptar kudo qe jeni, këto ditë qe lamë pas kanë qen ditët me të veshtira për mua dhe familjen time, ndoshta qe nga pas lufta e deri më sot, porë duke i parë zhvillimet e diteve qe lamë pas, e posaqerisht kërkesën e qytetarëve qe unë te dalë për te parin e komunës tonë, morra guximin dhe vendosa qe te dalë si kandidatë i pavarur për kryetar te qytetit tonë.

Ky vendim nuk ka qen fare i lehtë, përkudrazi ka qen një nga vendimet me të veshtira deri me sot,

Prandaj unë kerkoj nga te gjithë ju qytetarë te Skenderajt dhe i gjithë kombi ynë shqiptar kudo qe ata janë sot te me kuptojn drejt për vendimin e marrë.

Unë do mundohem të jem po ai Bekimi qe ju e njiheni si djali i Hamëz Jasharit dhe anëtar i familjes Jashari,

Te dashur qytetarë te Skenderajt pa dashur te hyjë me thellë se si do te përfundojn zgjedhjet e 22 tetorit,

Unë prapë do jem siq kamë qen ne sherbim të vëndit tim.

Dhe krejt ne fund me lejoni qe ta përshendes vendimin e Partisë Demokratike per mos vënjen e kandidatit per kryetar në komunën ton.

Me rrespekt

Bekim Jashari