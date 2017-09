Jahti me 40 milionë euro hashasht, drejtohej nga shqiptarë (Video)

Guardia di Finanza publikoi pamjet e operacionit që çoi në ndalimin e jahtit me 4 tonë drogë, në bordin e të cilit ndodheshin 3 shtetas shqiptarë, të cilët u arrestuan.

Sipas Njësisë Operacionale të Barit, trafikantët fillimisht tentuan t’i shpëtojnë ndjekjes, duke mos iu bindur thirrjeve për ndalim, por arratinë nuk e patën të gjatë.

Në brendësi të mjetit luksoz, i gjatë 17 metra, i pajisur me flamur amerikan dhe që dyshohet të jetë marrë me qira, u gjetën 185 pakot me kanabis, vlera e të cilit në tregun italian do të kalonte 40 milionë eurot.

Zyrtarë të Guardia di Finanza deklaruan se për këtë rast dha bashkëpunimin e saj edhe policia shqiptare.

Nga hetimet e para rezulton që jahti të jetë nisur nga bregdeti malazez dhe që tre trafikantët, të moshave 54, 28 dhe 26 vjeç dhe banues në Tiranë e Durrës, të kenë ikur në këtë vend duke shfrytëzuar kufirin shqiptar.

Zyrtarët e GdF nënvizuan se hetimet janë përqendruar në zbulimin e origjinës së drogës, e cila është një nga sasitë më të mëdha të kanabisit që është sekuestruar kohët e fundit. Në total për këtë vit janë kapur 28 tonë dhe janë arretsuar 35 skafistë e trafikantë.