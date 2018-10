Ja si të zbuloni nëse të dhënat tuaja në Facebook janë vjedhur

Nëse dëshironi që të siguroheni se të dhënat tuaja në Facebook nuk janë vjedhur, lexoni detajet në tekstin e mëposhtëm.

Hakerat vodhën të dhënat personale të 29 milionë përdoruesve të Facebook kohët e fundit.

Të dhënat e hakuara përfshijnë informacione si numra telefoni, e-mail, gjinia, vendlindja, madje edhe të dhënat mbi statusit e marrëdhënies që keni.

A janë vjedhur të dhënat tuaja?

Ka një mënyrë të lehtë për të kontrolluar. Mjafton të vizitoni faqen ‘Help Center’ në ëebsite-n e Facebook dhe bëni ‘log in’ me adresën tuaj.

Faqja do t’ju tregojë nëse të dhënat tuaja janë hakuar apo jo, dhe cilat të dhëna në veçanti.

Ndërsa vlen të përmendet se nuk është marrë asnjë informacion mbi kartat e pagesës apo mbi kartat e kreditit.

Hakerat ishin në gjendje të shihnin katër shifrat e fundit të kartës së kreditit të një përdoruesi të Facebook.