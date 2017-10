Ja si ju ‘nxjerr zbuluar’ Facebook, kur ju jeni i/e dashuruar

Facebook lexon çfarë shkruajnë njerëzit e dashuruar. Rezulton se ekziston një grup shkencëtarësh të të dhënave që studiojnë dashurinë në facebook.

Falë kërkimit të tyre, inteligjenca artificiale është në gjendje të parashikojë kur do të filloni një marrëdhënie romantike më mirë se një psikolog.

Nga konkluzionet dhe shenjat interesante që janë mbledhur, mundësohet zbulimi i lidhjeve që lidh dy përdoruesit e zakonshëm të një rrjeti social.

Jo të gjithë përdoruesit e tregojnë publikisht statusin e marrëdhënieve të tyre, por kjo nuk do të thotë se Facebook nuk e di çfarë i lidh ata.

Ekipi studion sjelljen e atyre që kanë treguar tashmë statusin e marrëdhënies së tyre dhe gjen ngjashmëri në palë të tjera të njerëzve.

Nëse Facebook supozon se ti dhe dikush tjetër jeni miq të mirë apo të dashuruar:

– Ju do të filloni të shihni më shumë lajme nga ky person në Newsfeed-in tuaj;

– ky përdorues do të shfaqet më lart në shiritin tuaj të bisedës;

– faqja do t’ju ftojë të organizoni një takim për të organizuar një ditëlindje për këtë person;

– faqja nganjëherë do t’ju kujtojë atë që ju bashkon dhe ofron për të ndarë kujtimet e përbashkëta në Timeline.

Përafërsisht 100 ditë përpara se të ndryshojnë statusin e tyre në “Në një marrëdhënie”, përdoruesit kanë më shumë gjasa të përdorin fjalët “dashuri”, “të ëmbla” dhe “të lumtur” në mesazhe dhe të publikojnë diçka në muret e tyre, mesatarisht 2 postime për 12 ditë. Kur botojnë diçka, ato priren drejt lajmit pozitiv.

Facebook e njeh muajin kur do të takoni të njohurit e rinj

Çdo vit në gusht, përdoruesit shtojnë miq të rinj, kryesisht ato jetojnë në vende të tjera. Kjo prirje shpjegohet lehtësisht: në muajin gusht shumica e përdoruesve shkojnë në pushime. Dhe sigurisht, kur janë jashtë ambientit të zakonshëm, njerëzit kanë më shumë gjasa të krijojnë miq të rinj.

Facebook e di kur kjo është dashuri

Supozoni se jeni mbi 23 vjeç dhe keni vendosur të ndryshoni statusin tuaj në “Në një marrëdhënie”. Rezulton se nëse të dy përdoruesit qëndrojnë në këtë status për më shumë se 3 muaj, gjasat që ata të qëndrojnë së bashku për 4 vjet ose më shumë janë të larta. Sa më gjatë që çifti të jetë së bashku, aq më pak gjasa ka shpërbërja.

Shumica e njerëzve në Facebook ndahen nga muaji maj deri në korrik dhe në shkurt.

Rreth një javë para se marrëdhënia të mbarojë, përdoruesi fillon të komunikojë më aktivisht me miqtë dhe familjen: shkëmbimin e mesazheve dhe dhënien e komenteve në publikime. Në ditën e shpërbërjes, numri i ndërveprimeve me përdoruesit e tjerë rritet me 225%: kjo është mbështetja e miqve dhe të afërmve.

Facebook është i sigurt se dashuria zgjat jetën

Njerëzit që përdorin Facebook për të komunikuar me të dashurit jetojnë më gjatë se ata që kufizohen . Nuk është vetëm një çështje e komunikimit të drejtpërdrejtë kur nuk ka mundësi për t’u takuar personalisht, por edhe për inkurajimin, mbështetjen, kujdesin dhe mundësinë për të ndjerë vlerën tuaj në jetën e njerëzve të tjerë. /Lajmi.net/