Ja si janë dukur gruaja e Thaçit dhe ajo e Veselit në fejesën e Taulant Xhakës

Edhe Lumnije Thaçi e Violeta Veseli të pranishme në ndejën e Xhakajve Sonte po mbahet një ndjenjë për nderë të fejesës së futbollistit Taulant Xhaka.

Të pranishëm në këtë ndenjë janë kryesisht gra . Në mesin e tyre janë edhe gratë e politikanëve, ndër to ajo e presidentit Hashim Thaçi, Lumnija dhe e Kryeparlamentarit Kadri Veseli, Violeta, shkruan rtv21.tv.

Rrjetet sociale kanë vërshuar me fotografi nga kjo ndejë, e nga këto nuk kanë shpëtuar as Lumja e Violeta. Gruaja e presidentit ka zgjedhur të vesh një fustan ngjyrë ari me shkëlqim i cili i kombinohet me flokët po ashtu ngjyrë ari. Për derisa Violeta ka veshur një fustan në ngjyrat bardh e zi.

Të rrethuara nga shumë gra, ato duken shumë bukur.