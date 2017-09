Ja si Gjiko dhe Ardian Bujupi e kopjojnë valltarin italian (Foto)

Reperi Gjiko njihet si një nga reperët më më stil.

E veçanta e tij ka qenë kapela që e ka mbajtur gjithmonë dhe pothuajse gjithë fotografitë e hedhura në Instagram i ka me kapelë, shkruan lajmi.net

E pas tij, një foto me stil të njëjtë të Gjikos e ka publikuar edhe Ardian Bujupi, ku shihet me kapelë dhe me xhemper të gjerë, me model si Gjiko.

Por, në fakt, që të dy, edhe Ardiani dhe Gjiko kanë kopjuar një valltar dhe model italian.

Fjala është për Giuseppe Giofre i cili qysh moti vishet me një stil të tillë./Lajmi.net/