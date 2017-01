Ja si do të quhet stadiumi nacional i Kosovës

Kosova pritet të bëhet me stadium nacional në vitin 2019, ku pritet t’i zhvillojë ndeshjet Përfaqësuesja e Kosovës.

Por, a ju intereson se si do të quhet ai? “Zëri” ka mësuar përmes një burimi se aktualisht opsioni kryesor i emrit të stadiumit nacional është “Dardania”.

Mbetet të shihet nëse do të vendoset kështu. Me siguri, tifozët e Kosovës, “Dardanët” do të ishin më të lumturit.

