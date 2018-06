Ja se si sillet një femër kur i mungon dashuria në lidhje

Duhet vetëm që t’i shikoni pak më me kujdes dhe të zbuloni sekretin.

Femra së cilës i mungon seksi, sado që të përpiqet të fsheh pakënaqësinë e vet, do të zbulohet me sjelljet e veta trupore dhe me humorin e përhershëm jo të mirë.

Sepse seksi ndikon në mënyrë relaksuese, andaj femra e cila është e plotësuar seksualisht do të jetë më e relaksuar dhe këto do të vërehet në ecjen e saj, përkatësisht, me tundje të vitheve gjatë ecjes, ndërsa femra së cilës i mungon seksi do të duket e tendosur.

Për shkak të mungesës hormonit i cili qetëson dhe i lidh çiftet ndërmjet vete – oksitocinës, e cila tajohet gjatë orgazmës, femrat mund të kalojnë net të tëra pa gjumë.

Nëse mungesa e tij zgjat shumë, fillojnë të vërehen pasojat serioze të mungesës së gjumit dhe femra mund të duket më e vjetër seç është në të vërtetë.

Marredhenia seksuale është njëri ndër faktorët kyç për tajitje të hormonit të lumturisë – endorfinës. Për shkak të mungesës së këtij hormoni, femra mund të jetë shumë e paqëndrueshme dhe shpesh do të kenë shpërthim të hidhërimit ndaj të tjerëve të cilët ia hedhin vetëm një shikim kalimthi.

E në fund, transmeton Telegrafi, mungesa e seksit ndikon dukshëm edhe në vetëbesimin, andaj femrat të cilave u mungon seksi do të kenë edhe mungesë vetëbesimi.

Pra, kur shihni që femra duket e lodhur, kur është e frustruar, e hidhëruar dhe nuk ka vetëbesim – mos u grindin me të, por më mirë është t’i ofroni seks apo së paku të pini një kafe me të.