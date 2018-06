Ja se si mund të fitosh një lojë të shahut në vetëm dy lëvizje (Video)

Shahu është një lojë tavoline si asnjë tjetër. Ndryshe nga shumë lojëra të tjera, ajo i jep përparësi intelektit mbi fatin dhe forcën fizike. Është argëtuese dhe sfiduese dhe ne kemi qenë duke shijuar versionet e tij për më shumë se 1.500 vjet (e çmendur, apo jo?). Dua të them, loja është një pjesë e madhe e historisë sonë si njerëzit.

Në shah, të dy lojtarët kanë mundësi të barabarta për të fituar ndeshjen – të gjithë ata që duhet të bëjnë është të mendojnë në mënyrë strategjike dhe të sigurohen që lëvizjet e tyre janë të menduar mirë, transmeton lajmi.net.

Si një lojtar shahu, ju zhvilloni aftësinë për të analizuar mundësitë e ndryshme në dispozicion për ju dhe për të menduar për zgjidhjet e problemeve të mundshme. Dhe ndërkohë që mund të duket si një shtrirje e vogël, zhvillimi i aftësive të tilla me të vërtetë na shërben në jetën tonë të përditshme.

Ata që janë të njohur me shah do të dinë se ka shumë mënyra të ndryshme për të fituar ndeshjen – dhe mbani mend se shumë lojëra profesionale vazhdojnë për një kohë të gjatë. Sidoqoftë, “Mateu i Fools” është padyshim mënyra më e shpejtë për të fituar shahun dhe kjo është për shkak se ajo është matës me lëvizjet më pak të mundshme.

“Mateu i Fools”, nganjëherë i referuar si “Double-Move Checkmate”, është gjithashtu mënyra më e lehtë për të fituar kundër atyre që janë akoma mjaft të ri në lojë.

Shikoni videon më poshtë për të mësuar këtë aftësi të dobishme dhe për t’u bërë pro në ndeshjet e para të fituara:



Natyrisht, të mësuarit e teknikave të reja dhe efektive fitohen gjatë viteve të lojës, kështu që lojtarët më të mirë shpesh filluan të luajnë nga një moshë shumë e hershme. /Lajmi.net/