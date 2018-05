Ja se si do të duket aeroporti për taksitë ajrore

Në konferencën e saj vjetore, Uber prezantoi disa zgjidhje të projektimit për aeroportet ku pasagjerët do të merrnin taksi fluturues. Ata duan që fluturimet komerciale të vazhdojnë për pesë vjet

Kompania amerikane njoftoi se në dy vjet pritet të startoj me kompanitë e taksive ajrore për barjten e pasagjerëve

Madje tashmë ata po mendojnë edhe për aeroportet që do të jenë pika ku do të nisen dhe do të aterojnë këto taksi.

Tashme janë projektuar edhe shumë ndërtesa se si do të duken këto aeroporte.

Skyport, ose ‘Sky Harbour’ për Uber, janë të dizajnuara për të mbështetur 4.000 pasagjerë në orë, por gjithashtu zënë 12.000 metra katrore dhe për të përmbushur standardet e zhurmave dhe të mjedisit. /Lajmi.net/