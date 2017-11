Ja përse partnerin duhet ta zgjidhni më të madh se vetja!

Në shumë vende paragjykohen femrat të cilat nuk e kanë partnerin moshatar, apo me shumë pak vite diferencë.

E para gjë që të shkon në mendje është pasuria, pra mënyra më e lehtë për të siguruar jetesën. Ekspertët kanë dhënë disa arsye të tjera, pse martesa me dikë më të madh në moshë ka shumë gjëra pozitive.

1. Fëmijët nuk janë prioriteti i tij

Nëse ju nuk dëshironi të keni fëmijë, për një partner të ri në moshë ky do ishte problem. E kundërta ndodhë me dikë më të madh në moshë, sepse mund te ketë fëmijë nga martesa e kaluar , ose është i sigurt që nuk dëshiron të bëhet prind.

2. I kushton rëndësi pamjes së jashtme

Fakti që ai është me një femër më të re në moshë bën që pamja e jashtme të ketë rëndësi për të.Ai nuk dëshiron të duket keq te ju, që mos të duket shumë ndryshimi i moshës mes jush. Fakti që je i martuar, nuk do të thotë se nuk duhet të kujdesesh më për pamjen e jashtme.

3. Nuk i pëlqejnë më lojërat

Një mashkull me eksperiencë, i ka kaluar aventurat dhe i merr gjërat më seriozisht. Me këtë partner ju do ndjeni më shumë siguri për të ardhmen.

4. Mësoni më shumë nga partneri juaj

E kaluara e tij, historitë e ndryshme që do dëgjoni prej tij do ndikojnë edhe te ju. Meshkujt më të mëdhenj në moshë gjithmonë do kenë diçka për të treguar, prandaj kjo do e bëjë lidhjen tuaj edhe më të larmishme.

5. Ju bën të ndiheni mirë në çastet intime

Një partner me eksperiencë seksuale është më i duruar, i dashur dhe ju mbush me ngrohtësi. Ai e di mirë se ç’duhet të bëjë për të pasur raport të shëndetshëm seksual në çift.