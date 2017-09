Ja për ku morën rrugën babë e bir, Sabri e Ermal Fejzullahu (Foto)

Sabri Fejzullahu dhe djali i tij Ermali gjithmonë kanë qenë të afërt me njëri-tjetrin.

Jo veç si babë e bir por ata mes vete duken të kenë edhe raporte miqësore pasi i lidh shpesh edhe profesioni, shkruan lajmi.net

”E ku ka ma mire se me marr rruge me babë…. Dubrovnik me Sabrianon”, ka shkruar Ermali përkrah një fotografie të publikuar në Istagram të cilën e kanë realizuar në Dubrovnik./Lajmi.net/