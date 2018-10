Ja kush ua rrëmbeu çmimet dy këngëtareve shqiptare mbrëmë në ‘AMA’

Në Teatrin “Microsoft”, në Los Angeles, të Kalifornisë, SHBA, mbrëmë u ndanë çmimet në eventin 'American Music Awars' ku të pranishëm dhe të nominuar ishin një numër i madh i yjeve botërorë.

Duke qenë se janë ndër këngëtaret që po bëjnë nam në botë, nuk kanë pasur se si të mungojnë edhe tri shqiptaret: Dua Lipa, Bebe Rexha dhe Rita Ora, shkruan lajmi.net

Për dallim nga Rita e cila ishte e ftuar ta ndajë një çmim, Dua Lipa dhe Bebe Rexha kanë qenë të nominuara.

Dua Lipa ishte e nominuar në një kategori, atë për çmimin si ”Artistja e re më e mirë e vitit”, çmim të cilin ia rrëmbeu Camila Cabello.

Bebe Rexha ishte e nomiunuar në dy kategori: “Kënga më e mirë e zhanrit Country” dhe “Bashkëpunimi më i mirë” për këngën “Meant to be”, në bashkëpunim me Florida Georgina Line dhe çmimet ia rrëmbyen Kane Brown dhe Camila Cabello ft. Young Thug si bashkëpunimi më i mirë me këngën “Havana”.

Kujtojmë se kjo këngë aktualisht në kanalin zyrtar në Youtube ka grumbulluar plotë 692 milionë klikime./Lajmi.net/