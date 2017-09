Ja kush do e hap sonte dasmën e Getit dhe Marinës (Foto)

.

Pas serisë së dasmave të Besit dhe Xhensilës, sonte është rradha e Marinës dhe Getoarit.

Çifti i njohur i shoëbiz, do të finalizojnë dashurinë e tyre në martesë mbrëmjen e sotme dhe siç është mësuar para disa ditësh, ceremonia e dasmës do të bëhet në Gjirin e Lalzit në Durrës.

Dasmën e Besit dhe Xhensilës e hapi gjyshja e aktorit, ose siç ai i thotë ndryshe “Ija” dhe kurioziteti se kush do të hapë ceremoninë e dasmës së Marinës është shuar tashmë.Është gazetari Eraldo Rexho ai që ka zbuluar se Luana do të jetë ajo që do flasë e para në ceremoni.

Ai ka publikuar një foto me Luanën në Instagram, ku ka shkruar “Kush do e hapë dasmën sot mi @luanavjollca ? | Shpirti ? “.

Jemi të sigurtë që do të jetë një mbrëmje e bukur dhe shpresojmë që të shohim ndonjë pjesë të saj nëpërmjet “instastory”.