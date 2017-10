Ja kur publikohet projekti i ri nga Gold Ag

Një këngë e re është paralajmëruar nga reperi Gold Ag, kësaj radhe me një temë më ndryshe prej këngëve tjera nga repertori i tij.

“Lidhjet farefisnore”, quhet kënga më e re të cilën po e sjell reperi Gold Ag, një temë kjo jo shumë e trajtuar në këngë, shkruan lajmi.net.

Nëpërmjet rrjeteve sociale, reperi ka bërë të ditur se kënga do të lansohet nesër (11 tetor) dhe do të shoqërohet me videoklip.

Një muaj më parë, Gold Ag ka lansuar këngën ‘Omëlsina’ e cila ka marrë mbi 1 milion klikime në kanalin Youtube. /Lajmi.net/