Ja kur do të dalë sezoni i 5-të i Peaky Blinders

Ka kaluar një kohë e fundit që nga fundi i sezonit të 4-të të Peaky Blinders transmetuar në fund të 2017.

Por, telenovela britaneze është kthyer me gjashtë epizode, por me një tematiktë shtesë të skemave politike, pasi Tommy do të ballafaqohet me një kundershtar nga parlamenti, transmeton lajmi.net

Seria do të kthehet në 2019-ën, por ndërsa sezoni ende po filmohet, ndoshta seria do të fillojë në pranverën e vonë ose në fillim të verës.

Shfaqja, megjithatë, do të transmetohet në BBC One ekskluzivisht, ndoshta për shkak të interesit të saj global. /Lajmi.net/