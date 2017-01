Ja ku ka rënë më së shumti borë në Kosovë?

Të reshurat e borës kanë vazhduar edhe sot në vend, duke shkaktuar shumë kaos dhe bllokada në rrugë, raporton lajmi.net.

Reshjet e borës të regjistruara në orën 14:00 në territorin e Republikës së Kosovës nga Instituti Hidrometeorologjik janë:

-Prishtinë 35 cm

-Podujevë 36 cm

-Pejë 11 cm

-Malishevë 19 cm

-Gjakovë 25 cm

-Budakovë 75 cm

-Kotlinë (Kaçanik) 57 cm dhe

-Gadime (Lipjan) 65 cm.

Ky Institut ka paralajmëruar se vendi ynë do të vazhdojë të mbetët nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ulët atmosferik, ku temperaturat do të jenë -19 gradë./Lajmi.net/

