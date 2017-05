Ja domethënia e veçantë e tatuazheve të VIP-ave shqiptare (Foto)

Thuajse gjithë VIP-at kanë tatuazhe, por çfarë domethenie të veçantë kanë në të vërtetë ato?

Tatuazhe prekse dhe plot dashuri, përmes tyre VIPat shqiptare fshehin sekrete dhe mbajnë dashuri e kujtime brenda tyre. Të shumtë janë personazhet e famshëm të cilët kanë tatuazhe por të paktë janë ata që mbajnë tatuazhe me një rendesi të madhe dhe të veçantë. Në emisionin “Fun Day” ne IN Tv me moderatore Fatma Methasani u fol për domethënien e veçantë që përmbajnë tatuazhet e Top5 personazheve të famshëm.

Barbana Dini – Ky tatuazh ka një domethënie shumë të veçante për Barbanën, pasi me këtë “tattoo” ajo do ta kujtojë vëllain e saj të ndjerë përgjithmonë. “Për këtë kujtim,shumë domethënës për mua, që me art e ngjalli duke ma bërë pjesë të trupit vëllain tim ERGIN”- ka shkruar këngëtarja Barbana Dini.

Landi Hysi- Një top basketbolli me numrin e Michael Jordan, idhullit të Dr. Florit.

Morena Taraku – Mungesa e nënës se saj ndjehet në rreshtat e këngës lule por përveç këngëve, fotove, Morena Taraku ka gdhendur në trup portretin e nënës, në mënyrë që ta kujtoje atë pergjithmonë.

Besi Kallaku – Një ndër tatuazhet me të vecanta është një valë zanore ku Xhensila i thotë “Të Dua”.

Flori Mumajesi – një shenjë volumi e mbyllur, ai ka thënë ” Nuk e kam bere rastesisht kete tatuazh ,perkushtimi nder vite ndaj muzikes me ka kushtuar 70% te humbjes se degjimit nga veshi i majte.”shkruan intv.al