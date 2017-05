Ja disa arsye pse do ta duani telefonin e ri LG G6 (Foto)

Telefoni i ri i LG-së vjen me ekranin e tij QHD+Full Vision prej 5.7 inç

Telefoni juaj i mençur është më shumë se vetëm telefon, është nëj zgjatje prej jush. Kjo është aryeja pse ju do të doni telefonin më të mirë të mundshëm për nevojat e juaja.

Për këtë LG synon që t’ju ofrojë jo vetëm një smartphone me specifikime të mirë, por një smartphone me të cilin do të “dashuroheshit” në të. Këtu janë disa arsyet pse ju do ta duani këtë telefon:

I ngjajshëm Ky do të jetë imazhi i vertetë i LG G6 (Foto)

Ekrani më i madh, trupi më i vogël

Luftëtar i papërshkueshëm nga uji

Dy kamera për një të shtënë të përsosur

“Teatri” në dorën tuaj. /Lajmi.net/