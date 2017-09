Ja çfarë thotë Panucci një ditë para ndeshjes me Lihtenshtejnin

Trajneri i Kombëtares shqiptare të futbollit, Christian Panucci, ka dalë para mediave në konferencën e zakonshme për shtyp para ndeshjes me Lihtenshtejnin, duke treguar përgatitjet për këtë sfidë të parë të tijën në drejtimin e kuqezinjve.

Ndjesia e javës së parë me skuadrën

“Skuadra ka punuar mirë, ka punuar me seriozitet dhe mendoj se jemi përgatitur mirë për këtë ndeshje, kam gjetur një grup të bukur dhe jam i lumtur”.

Kush luan në sulm

“Në fillim formacionin do ia them skuadrës, do e shihni nesër”.

Nëse ka një ide të qartë për rreshtimin që do të ketë Kombëtarja

“Për nesër i kam idetë e qarta, por kjo nuk do të thotë që ai do të jetë moduli i gjithmonshëm i Kombëtares”.

Mungesa e sulmuesve pas situatës së Sadikut dhe Cikalleshit

“Sadikun nuk e di nëse do të luajë apo jo. Cikalleshi nuk është këtu për zgjedhjen time, por për një sjellje të tij. Por kjo nuk do të thotë që nuk do të jetë në ndeshjet e radhës”.

Dualizmi në portë

“Zgjedhjen do të shihni nesër. Unë jam mësuar tua them formacionin lojtarëve më parë”.

Për sjelljen që pret nga lojtarët

“Sjellja është normaliteti i jetës, nëse duhet të jesh brenda orës 1 në grumbullim, nuk është vend pune ku kërkohet leje. Për më shumë nuk dua të flas më për këtë, se më e rëndësishme është ndeshja e nesërme”.

A është një epokë e re në Kombëtare dhe cilat janë rregullat

“Mendoj se rregullat janë njëlloj në të gjitha skuadrat. Mendoj se janë profesionializmi, të punosh shumë dhe shpresoj të fitoj ndeshjen. Çdo përpjekje është për të fituar ndeshjen, nuk i kam ndryshuar rregullat. Ata janë respektoje punën, puno shumë”.

Nëse e sheh si vijimësinë e De Biazit

“Shpresoj që të jem si Xhani. Ai punoi shumë mirë në Shqipëëri. Uroj që të vazhdoj në të njëjtën rrugë”.

Nëse do të përdorë ndeshjet për të ndërtuar të ardhmen

“Është shumë e vështirë, por mendoj vetëm për Lihtenshtejnin, se është më e rëndësishmja për mua dhe ajo është nesër. Pastaj Maqedonia dhe në tetor Spanja e Italia. Pas këtyre katër ndeshjeve do të shoh sa pikë kemi marrë në këto ndeshje”.

Nëse ka biseduar me De Biazin

“Kam folur me De Biazin, edhe për këshilla, sigurisht. Nuk kam asnjë lloj turpi të pyes. Ku nuk njihja, kam pyetur. Pastaj punoj në mënyrën time, shoh futbollin ndryshe, por Xhani është një mik dhe më ka dhënë këshilla”.