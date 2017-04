Ja çfarë thotë gishti i madh i dorës për personalitetin tuaj (Video)

Shumë njerëz besojnë se atributet tuaja fizike mund të përfaqësojnë tiparet tuaja psikologjike dhe të sjelljes. Kjo është ajo që gishti juaj thotë për personalitetin tuaj.

1. Drejt ose i kërrusur.

Nëse keni një gisht të drejtë, ndoshta jeni një person serioz. Nëse gishti është i shtrembër, ju e shprehni veten lehtë dhe jeni më pak serioz.

2. Nëse gjysma e parë është më e gjatë se pjesa e dytë.

Ju jeni një person i zellshëm që përfundimisht do të arrini qëllimin tuaj dhe do të mësoni shumicën e gjërave me anë të gjykimit. Por, ju keni një tendencë për të qenë pak mbizotërues. Kur bini në dashuri, ju jeni krejtësisht besnik dhe dashuria juaj e tepërt për një person mund t’ju çojë në neglizhimin e studimeve dhe punës suaj, transmeton lajmi.net

3. Segmenti i ulët është më i gjatë se ai i sipërm.

Ju jeni të përpiktë në të gjitha detyrat tuaja. Ju merr kohë marrja e një vendimi, ose shprehja e vetvetes, çka mund të duket përjetësi tek të tjerët. Mos ndjeni presion ose frikë për ta shprehur veten, merrni gjithë kohën që ju duhet.

4. Gjatësia e njëjtë.

Personi, i cili ka këto dy seksione me gjatësi të barabartë, tenton të udhëheqë një jetë të ekuilibruar, kur bëhet fjalë për logjikën dhe fuqinë e vullnetit. Ju i arrini qëllimet tuaja me një sasi të barabartë logjike dhe energjinë dhe aftësinë natyrore për ta bërë këtë. Ju bëni pothuajse çdo gjë në një mënyrë të planifikuar. Ju tentoni të mendoni për shumicën e çështjeve, por mund të merrni vetëm përparime të vogla dhe si rezultat mund të krijoni blloqe dhe pengesa për të qenë në gjendje të jetoni në potencialin tuaj të plotë.

Këto janë vetëm disa përfundime që janë nxjerrë për formën e gishtit tuaj. Shikoni të tjerat, në videon më poshtë. /Lajmi.net/