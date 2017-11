Ja çfarë notash ka pasur Alketa Vejsiu në Universitet

Alketa Vejsiu mbrëmjen e sotme, gjatë "Dance with me", ka ndarë me publikun një histori personale, në kohën kur ajo studionte në universitet.

Moderatorja dhe producentja tregoi se ajo e pëlqente shumë lëndën e marketingut dhe ishte lënda e saj e preferuar, por profesori e vlerësoi me notën 3.5.

“Profesori i marketingut u tregua i padrejtë me mua, më vlerësoi me notën 3.5. Profesor emrin nuk po ta bëj publik. Marketingu ishte lënda ime e preferuar. Në fund e nxora me rezultatin 10 sepse ishte ulje për mua një vlerësim i tillë”, tregoi Alketa duke shtuar se ka qenë një studente shembullore./xing