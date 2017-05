Ja çfarë ndodhi në takimin e Presidentit me kongresmenët

Një mision nga kongresi i SHBA-së ka mbërritur në Tiranë dhe ka zhvilluar takime me drejtuesit e shtetit.

9 kongresmenë kanë mbërritur në vendin tonë dhe kanë zhvilluar takime me presidentin e Shqipërisë, Bujar Nishani, kreun e Kuvendit, Ilir Meta, ndërsa do të takohen edhe me kryeministrin Edi Rama dhe kreun e opozitës, Lulzim Basha.

Takimi i tyre i parë në Tiranë ka qenë pikërisht me presidentin Bujar Nishani dhe që ka zgjatur rreth 75 minuta. SYRI.net ka mësuar ekskluzivisht edhe detaje nga takimi mes Presidentit dhe 9 kongresmenëve të drejtuar nga Bob Goodlatte.

Burime thanë se, që në nisje të takimit kongresmenët kanë kërkuar informacion në lidhje me zgjedhjet, reformën në drejtësi, situatën e rëndë të kanabisit, krimin e organizuar, terrorizmin dhe veçanërisht për buxhetin e mbrojtjes.

SYRI.net ka mësuar se gjatë bashkëbisedimit presidenti Nishani ka treguar edhe situatën në vend dhe atë se çfarë ka ndodhur me zgjedhjet lokale e deri më sot.

Sipas presidentit është e drejtë normale kërkesa që ka bërë opozita, që qytetarët duhet të ndihen të lirë, të pa kërcënuar dhe të pa penguar që të votojnë kë ata dëshirojnë.

Mësohet se kongresmenët kanë mbajtur shënime për situatën në Shqipëri, në lidhje me gjendjen e sigurisë në vend. Mësohet se 9 kongresmenët nuk kanë bërë komente, por vetëm kanë mbajtur shënime në lidhje me situatën.