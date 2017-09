Ja çfarë moti do të jetë për vikend në vendin tonë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se gjatë vikendit në vendin tonë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme të cilat vende-vende mund të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

Temperaturat minimal do të lëvizin ndërmjet 10-12 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 26-29 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga drejtimi i jugperëndimit me shpejtësi deri 8m/s.