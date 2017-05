Ja çfarë hanë në vende të ndryshme të botës për mëngjes (Foto)

Mëngjesi është ushqimi më i rëndësishëm i ditës, që na mbanë të shëndetshëm dhe në formë. Mirëpo, ushqimet që njerëzit i hanë në këtë kohë të ditës, dallojnë nga vendi në vend.

Në vendet evropiane si Spanja, Franca dhe Italia, ushqimi i parë i ditës është një copë buke dhe një kafe e fortë. Ndërsa në Kore, njerëzit e hanë mëngjesin po aq kalorik sa e hanë edhe darkën.

Kinë: Mëngjesi tradicional, dallon nga vendi në vend, mirëpo kombinimi i shkopinjve nga brumi të quajtur “you tiao” dhe qumështi i sojës, është i preferuari i milionave.

Australi: Australianët e duan prodhimin e tyre të quajtur Vegemite, aq shumë, sa e hanë për çdo ditë. Ata po ashtu hanë shumë frute dhe nganjëherë hanë edhe mëngjes anglez.

Brazil: Kafeja e fortë dhe qumështi, shijohet me një pjatë me proshutë, djathë dhe bukë.

Kolumbi: Mëngjesi zakonisht serohet me petulla të cilat gatuhen me miell misri, shërbehen me margarinë dhe me vezë, mish apo mërmeladë.

Kuba: Mëngjesi tipik është tostada (bukë e fërguar me margarinë), që servohet me kafe me qumësht.

Angli: Mëngjesi anglez është tejet kalorik. Servohet me vezë, proshutë, fasule, kërpudha dhe domate të gatuara.

Francë: Mëngjesi francez, përfshinë një bukë baguette apo një croissant. Sikurse kubanezët, francezëve u pëlqen ta fusin bukën në kafe.