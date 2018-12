Izraeli si Holanda, miraton ligjin për eksportin e marihuanës

Parlamenti izraelit në mënyrë unanime miratoi një ligj që lejon eksportin e kanabisit mjekësor, duke i lejuar vendit të bëhet pjesë e tregut fitimprurës global.

Izraeli do të bëhet vendi i tretë, pas Holandës dhe Kanadasë, që e bënë kanabisin mjekësor global, transmeton AP.

Kompania izraelite për prodhimin e kanabisit mjekësor “iCAN” parashikon se industria globale do të arrijë 33 miliard dollarë në pesë vitet e ardhshme, meqë stigma do të zbehet si dhe do të rritet kërkesa ndaj vendeve të certifikuara për eksport.

Pas miratimit të ligjit, aksionet e kompanisë u rriten për 10 përqind.

Ligji u zvarrit për vite me radhë nga frika e zyrtarëve të sigurisë se marihuana mjekësore do të dilte në tregun e zi.

Për të lehtësuar shqetësimet, ligji fuqizon policinë që të mbikqyrë licencimin.

Kabineti izraelit duhet të japë miratimin përfundimtar për ligjin, një hap ky që shikohet më shumë si formalitet.