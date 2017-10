Isufi: Marrëveshjet e Qeverisë me Listën Serbe janë bërë për bashkëqeverisje

Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ahmet Isufi, ka theksuar se qeveria aktuale, e drejtuar nga Ramush Haradinaj, nuk do të ndërmarrë veprime që bien ndesh sipas tij, me interesin nacional.

Isufi në emisionin “Debat D” të RTV Dukagjini, ka thënë se duhet hequr paragjykimet për veprimet e Qeverisë së Kosovës.

“Duhet hequr paragjykimet se është bërë marrëveshje ndër tavolinë. Ne kemi deklaruar se me Listën Serbe, kemi vetëm marrëveshje për pjesëmarrjen e saj në qeverisje. Nëse do të kishte diçka, do të ishin marrë vesh të gjitha gjërat. Krejt janë të hapura dhe transparente, nga ana e Qeverisë”, ka shtuar Isufi.

Ai ka thënë se pret nga opozita të jetë korrigjuese dhe konstruktive, duke mos e lënë Qeverinë, sipas tij, të bëjë gabime, duke shtuar se nuk ka marrëveshje me Listën Serbe për Asociacionin e Komunave me shumicë Serbe.