Ismaili: Synojmë rritje të shërbimeve mjekësore në të gjitha komunat

Vendimi është marrë të mërkurën në takimin që Ministria e Shëndetësisë ka organizuar me kryetarët e komunave të Republikës së Kosovës, dhe ku është diskutuar për gjendjen në Kujdesit Primar Shëndetësor.

Projekti, i cili do të financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), ka për qëllim vlerësimin e gjendjes së Kujdesit Primar Shëndetësorë dhe do të shërbejë si bazë e rëndësishme për investimet që do të bëhen si nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës ashtu edhe nga Donatorët.

Ministri Ismaili tha se në shëndetësi shpeshherë ka pasur raporte që nuk kanë korresponduar ne mes nivelit qeveritar dhe pushtetit lokal, dhe se investimet janë bërë ad-hoc, ngase ka munguar koordinimi dhe bashkëveprimi për planet afatgjate. Sipas tij, kjo situatë ka paraqitur nevojën që të kërkojë nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim shtrirjen e Projektit AQH në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës.

“Kosovarët jetojnë më së paku në Evropë dhe kjo bënë që ne të kuptojmë se kemi një problem shumë urgjent që duhet të angazhohemi për ta përmirësuar. Andaj, së bashku, me ndihmën edhe të partnerëve tanë, mund të fillojmë një ndryshim të situatës në fshatrat e qytetet tona”.

Duke falënderuar ambasadorin zviceran për përkrahjen që i ka dhënë iniciativës së tij për zgjerimin e këtij projekti, ministri i Shëndetësisë tha se të dhënat e këtij projekti do të dokumentojnë gjendjen reale dhe nevojat e secilës komunë për kujdesin primar shëndetësor.

Ambasadori Labet tha se iniciativa e ministrit Ismaili që ky projekt, i cili po realizohet në 12 komuna, të shtrihet në tërë Republikën e Kosovës, ka qenë shumë ambicioze dhe se është shumë i lumtur që ka gjetur mbështetjen e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Sipas tij projekti është i rëndësishëm për shëndetësinë kosovare dhe se janë tri pika kyçe që të realizohet me sukses: mbështetja politike; mbështetja financiare dhe mbështetja profesionale.

Përfaqësuesit komunalë nga ana e tyre mirëpriten iniciativën e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ndihmën e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe u zotuan se do të vënë në dispozicion të gjitha shërbimet që mundësojnë realizimin me sukses të projektit që do të dalë me rezultate konkrete për nevojat që ka Kujdesit Primar Shëndetësor./Lajmi.net/