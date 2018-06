Ismaili: Do të ketë mijëra vizita sistematike mjekësore në gjithë Kosovën

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili ka njoftuar se gjatë këtij viti do të realizojnë me mijëra vizita sistematike të ekipeve mjekësore në tërë Kosovë, nga programi i vizitave për nëna dhe fëmijë.

“ Omeri, 1 vjeç, nga Manastirci i Ferizajt, do të ketë fëmijëri më të shëndoshë, falë vizitave sistematike të ekipeve tona mjekësore, nga Programi i vizitave për nëna dhe fëmijë. Gjatë këtij viti do të realizojmë mijëra vizita të tilla, kurse Omeri uroj të bëhet një nga kampionët tanë me të cilin nesër do të krenohemi të gjithë”, ka shkruar ai në Facebook.