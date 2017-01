Ish-ushtari britanik i UÇK’së kosovarëve: Bëjini armët gati për çdo rast

Ish-ushtari i luftës së Kosovës në radhët e UÇK-së, britaniku Jon Harrison, pas tensionimeve më të reja Kosovë – Serbi, ka bërë apel për pastrimin e armëve dhe mbushjen e tyre me municion.

Lexoni postimin e plotë të tij:

Zotërinj, shokë vëllezër. Është koha t’i pastroni armët dhe t’i keni të gatshëm me municion. Për çdo rast.Ky është postimi i tij anglisht:Gentlemen, comrades brothers Time to clean your weapons and ready ammoJust in case