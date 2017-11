Ish-Infermieri tregon kur mësoi për transplantimin e veshkave në ‘Medicus’

Dëshmitari i radhës në rastin “Medicus” ishte Dardan Imeri, ish-infermier në këtë klinikë.

Dëshmitari Imeri tha se qëndron pranë dëshmisë së tij të mëhershme të dhënë në Gjykatë.

Ai tha se në klinikën “Medicus” kishte punuar që nga viti 2006-2007 deri sa kjo klinikë ishte mbyllur.

Dëshmitari tha se ai aty kishte punuar si infermier në katin e parë në njësinë e kujdesit intensiv dhe se detyrë e tij kishte qenë që të kujdesej vetëm për pacientët të cilët i ishin nënshtruar operacioneve kardiokirurgjike.

Vetëm pasi që prokurorja e rastit e ballafaqoi me dëshminë e tij të dhënë më herët ku ai kishte thënë se u kishte ofruar tretman pacienteve të ndryshëm të kardiologjisë dhe urologjisë, dëshmitari tha se për shkak se kishte kaluar një kohë e gjatë për të është shumë e vështirë për t’i mbajtur në mend të gjitha gjërat siç kishte thënë atëherë.

“Unë edhe në herën e kaluar kur kam dëshmuar jam përgjigjur se unë kam qenë përgjegjës për pacientët e kardiologjisë por kujdesi intensiv gjithashtu ka pasur edhe pacientë të tjerë”, u përgjigj dëshmitari.

“Përveç asaj që ju i keni shërbyer pacientëve të kardiologjisë a jeni përkujdesur edhe për pacientet të cilët i janë nënshtruar operacionit të urologjisë”, e pyeti dëshmitarin kryetarja e trupit gjykues Franceska Fischer.

Më pas dëshmitari u përgjigj me po. Ai tha se pacientëve të urologjisë u kishin dhënë ndihmë rreth dhënies së terapisë, ndërrimit të çarçafëve dhe gjërave të tjera.

Udhëzimet në lidhje me pacientët e urologjisë dëshmitari tha t’i ketë marrë nga dr. Jusuf Sonmez.

Ai tha se dr. Sonmez është përkujdesur vetë për pacientët e tij.

“Siç thashë më herët ndoshta ai nuk na ka besuar tek ne apo për shkak të komunikimit, shumica e punës është bërë nga ai. Ne si infermierë të vetmen ndihmë që i kemi dhënë ka qenë për shembull i kemi dërguar pacientët në banjo apo diçka të kësaj natyre”, tha dëshmitari.

Duke u përgjigjur në pyetjen e prokurores nëse pacientët e dr. Sonmez kishin qenë nga Kosova apo të huaj, dëshmitari tha se dr. Sonmez me pacientët e tij komunikonte në gjuhën angleze apo turke dhe se edhe ky si infermier me pacientët e dr. Sonmezit komunikonte në gjuhën angleze.

Në lidhje me pyetjen e prokurores nëse i njëjti ishte në dijeni se me kënd tjetër kishte punuar dr. Sonmez në lidhje me ekipin e doktorëve apo të anesteziologëve, dëshmitari tha se për këtë gjë nuk kishte dijeni pasi që atij si infermier nuk i lejohej të hynte në sallën e operimit dhe se detyra e tij kishte qenë jashtë asaj salle.

Ai tha se vetëm instrumentarët mund të kishin qasje në sallën e operimit, dhe ndër instrumentare përmendi të ketë qenë Shpresa Makolli.

Dëshmitari po ashtu tha se ai nuk e di kush ka qenë drejtor i klinikës “Medicus” pasi që atë në klinikë e kishte ftuar që të punonte kryeinfermieri Nexhmedin Statovci.

Ndër të tjera dëshmitari tha se ai në klinikën “Medicus” kishte punuar pa kontratë me orar jo të plotë dhe se në fund të çdo ndërrimi paratë i kishte marrë në dorë. Ai tha se në lidhje me paratë që kishte marrë nga pacientët për vizita ato ia kishte dorëzuar dr. Lutfiut apo ndonjë kolegu tjetër.

Më pas prokurorja e pyeti nëse këto para dëshmitari ia kishte dorëzuar Arban Dërvishit.

Kurse dëshmitari u përgjigj se mund të ketë pasur edhe këso raste.

Edhe më tutje prokurorja e pyeti përsëri dëshmitarin “Raste apo ka qenë obligim i yti që në fund të ndërrimit ta bësh një gjë të tillë, a ka pasur Arban Dervishi zyrë në klinikë”

Pasi që dëshmitari u përgjigj se nuk e di, atëherë prokurorja e çështjes e ballafaqoi dëshmitarin me deklaratën e tij të mëhershme ku ai kishte deklaruar se në fund të çdo ndërrimi kishte shkuar në zyrën e Arbanit dhe ia kishte dorëzuar atij parat e ndërrimit.

“Dëshiroj ta përkujtoj një pjesë të deklaratës tënde të mëhershme, kur je pyetur se kur ke marrë paratë nga një pacient i dr. Dautit çfarë ke bërë me këto para, ti je përgjigjur: këto para i janë dorëzuar Arbanit sepse kur ka përfunduar ndërrimi është dashur që të dorëzohen paratë”.

Kurse dëshmitari u përgjigj se mund të jetë e mundur dhe për shkak se ka kaluar një kohë e gjatë atij mund të mos i kujtohej një gjë e tillë.

“Është kohë e gjatë dhe nuk është se nuk dua të tregoj por të jesh e bindur se harrohen gjërat sepse ka kaluar një kohë e gjatë dhe nuk më kujtohet se a ka pasur ai një zyrë dhe që kam shkuar në zyrën e tij” u përgjigj dëshmitari.

Prokurorja e pyeti dëshmitarin edhe nëse ai kishte pasur rast që të kujdesej për plagët e pacienteve të urologjisë, por dëshmitari tha se për pacientet e urologjisë kujdesej dr.Sonmezi.

“Për rastet për urologji ju tregova që dr.Sonmezi është përkujdesur për ta, nuk e di arsyen ndoshta për mos besim të plotë tek ne por ai është përkujdesur për plagë dhe për pacientet ai është përkujdesur dhe sa e mbaj në mend ai ka mundur të më kërkoj diçka dhe unë si infermier është dashur që të i ndihmojë” tha dëshmitari.

Më pas prokurorja i tregoi dëshmitarit disa fotografi të pacientëve të bëra nga ekspertiza e kryer nga mjekja ligjore Carmen Barbu në lidhje me pacientin A.K. dhe më pas e pyeti dëshmitarin se nëse këto plagë kishin qenë të njëjta me ato për të cilat ishte përkujdesur dr. Sonmez, ndërsa dëshmitari u përgjigj se mund të kenë qenë si ato.

Më tej prokuroja e pyeti se nëse këto plagë pacientët i kishin në anën e majtë apo të djathë por dëshmitari tha se nuk e mban në mend një gjë të tillë.

Ndërsa avokati i Lutfi Dervishit, Valon Hasani e pyeti dëshmitarin nëse gjatë kohës sa ai kishte punuar në “Medicus” a i kujtohej nëse ka pasur ndonjë transplantim të veshkave.

Por që dëshmitari tha se për një gjë të tillë nuk kishin pasur dijeni deri sa ishte publikuar në media. Krejt në fund kryetarja e trupit gjykues e ballafaqoi dëshmitarin me një pjesë të dëshmisë së tij të mëhershme.

“Dëshiroj ta qartësoj atë që sapo u përgjigje në pyetjen e avokatit mbrojtës për arsye sepse në gjykimin e parë një anëtar i trupit gjykues të ka pyetur, a ju keni ofruar trajtim ndonjë pacientit që ka pasur transplantim të veshkave dhe përgjigjja juaj ka qenë: po, unë jam kujdesur për një pacient për të cilin është thënë se i është nënshtruar transplantimit të veshkave”.

Kurse dëshmitari në lidhje me këtë tha se atij i kujtohet të jetë përgjigjur në një pyetje të tillë por se ai ishte munduar që t’ua shpjegonte atyre se krejt çka ai ka ditur për transplantimin e veshkave ka qenë ajo çfarë ka dëgjuar në media dhe prandaj ai ka thënë se është kujdesur për atë pacient pasi që në lidhje me atë pacient i është thënë se i është nënshtruar transplantimit të veshkave.

Seanca e radhës do të mbahet nesër dhe si dëshmitar i radhës pritët të dëgjohet Masar Gashi.

Sot, ndërkaq, dëshmoi ish-mjeku i kësaj klinike, Tunë Përvorfi.

Në këtë rast gjyqësor, Lutfi Dervishi që ishte pronar i klinikës “Medicus”, në të cilën dyshohet se u krye transplantim i veshkave, akuzohet për trafikim me qenie njerëzore dhe krim të organizuar, ndërsa Sokol Hajdini për lëndim të rëndë trupor.

Pjesë e këtij gjykimi ishte edhe Arban Dervishi, djali i Lutfi Dervishit, por procedura ndaj tij është veçuar, ngase ai ndodhet në arrati.

Urologu Lutfi Dervishi ishte dënuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë me 8 vjet burg në vitin 2013, ndërsa Sokol Hajdini me 3 vjet.