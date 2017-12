Ironizomi për gjuajtën me armë të krerëve shtetërorë: Festo me armë jo me mend

Agron Demi, analist politikë në Institutin për Studime të Avancuara “GAP”, ka ironizuar me festën e zyrtarëve të lartë shtetërorë për pafajësinë e Fatmir Limajt. Në një video të publikuar, zëvendëskryeministri i vendit, Dardan Gashi, ish-kreytari i Skenderajt, Sami Lushtaku si dhe këshilltari i Fatmir Limajt, Endrit Shala shihen teksa gjuajnë me armë në një vend të mbyllur. Demi në llogarinë e tij në Facebook ka shkruar “Festo me armë, jo me mend”. “‘Festo me armë, jo me mend’ – kampanja e zyrtarëve të lartë shtetërorë”, ka shkruar Demi.