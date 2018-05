Irani refuzon të rinegociojë marrëveshjen bërthamore

Ministri i jashtëm i Iranit tha të enjten se Irani nuk do të rinegociojë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Deklarata vjen disa ditë para afatit që ka caktuar Presidenti Donald Trump për të vendosur nëse SHBA do të vazhdojnë të jenë pjesë e kësaj marrëveshjeje.

“Ne as nuk do të transferojmë sigurinë tonë, as nuk do të negociojmë apo lidhim një marrëveshje, që e kemi zbatuar tashmë në mirëbesim”, tha ministri i Jashtëm Mohammad Javad Zarif nëpërmjet një deklarate që u publikua në YouTube.