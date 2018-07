IPhone tjetër do të vijë në ngjyra të ndryshme

IPhones e ardhshëm nga Apple mudd të jetë me ngjyra të ndryshme.

Kompania Cupertino, Kaliforni do të prezantojë një mori të iPhone-ve të rinj në një larmi ngjyrash përtej standardit të zezë dhe të bardhë, sipas një shënimi kërkimor nga analisti i Apple Ming-Chi Kuo në TF International Securities.

Pasuesit e iPhone X – që do të vijnë në madhësi 6.1- dhe 6.5-inch – do të jenë në dispozicion në bardh e zi tradicionale, si dhe në ar.

IPhone X aktual, i cili fillon në $ 999, është në dispozicion vetëm në bardh e zi.

Modeli i ardhshëm “më i lirë” i Apple, i cili do të shfaqë një ekran LCD në vend të OLED, pritet të nxisë një valë përmirësimesh me çmimin prej 700 dollarësh. Ajo do të jetë në dispozicion në gri, të bardhë, blu, të kuqe dhe portokalli, sipas Kuo, transmeton lajmi.net.

Apple ka bërë iPhone të kuq në të kaluarën. /Lajmi.net/