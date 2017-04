iPhone 8 vonohet, ja kur pritet të prezantohet

iPhone 8 nuk ka gjasa që të dal këtë vit. Apple thuhet se është vonuar në çdo aspekt për të prodhuar modelin e saj më të ri.

Kompania thuhet se aktualisht e ka vetëm idenë për të bërë iPhone 8, por nuk ka ecur aspak në këtë drejtim.

iPhone 8 do të jetë me ekran OLED, telefoni do të largohet nga butoni portativ si dhe do të shtohet veçoria e prodhimit të valëve.

Tetori ose nëntori i vitit 2018 pritet të jetë muaji kur do të prezantohet telefoni më i shtrenjtë nga Apple.