iPhone 8, me bateri të dyfishtë

Një kornizë e hollë, në linjë me Infinity Display të vendosur nga Samsung tek Galaxy 8, dhe një bateri e dyfishtë në gjendje të zgjasë jetën e saj më shumë se një ditë. Këto janë thashethemet e fundit që qarkullojnë mbi iPhone 8, pajisja që pritet në vjeshtë dhe që shënon 10-vjetorin e iPhone.

Sipas zërave që qarkullojnë iPhone 8 do të ketë një ekran Oled prej 5.8 polsh, por me përmasa të njëjta si iPhone7, një kornizë shumë të hollë, vetëm 4 mm. Butoni “Home” virtual, do të jetë i integruar në ekran, ashtu si dhe fotokamera e përparme, që do të zhduket nga shikimi. Smartphone do të jetë prej xhami si para të mbështjella me metal.

Krahas të tjerave pajisja e Apple do të ketë një sistem ushqyerje wireless për baterinë, që mund të jetë e dyfishtë për të garantuar jetëgjatësi. Mund të jetë edhe një teknologji e njohjes së fytyrës e menduar për autenticitetin e pronarit të saj, që thjesht do i bashkangjitet dhe nuk do e zëvendësojë lexuesin e gjurmëve dixhitale.

Online qarkullojnë dhe zëra të tjerë që vijnë nga Asia, për një Plan B që ka Apple në rast të vështirësive të integrimit të Touch Id në ekran, dhe që bëhet fjalë për të spostuar në pjesën e pasme të telefonit lexuesin e gjurmëve të gishtave. Kjo zgjidhje, që ndoshta mund të mos ndodhë, përjashtohet nga analisti i Cowen and Company, Timothy Arcuri./ Top Channel