iPhone 8 i bie ekrani vetvetiu

Apple është duke hetuar rastet e telefonit iPhone 8, për të cilin thuhet se është hapur vetvetiu në skajet e lidhura të metalit dhe xhamit.

Gazeta britanike Independent shkruan se kompania amerikane ka marrë seriozisht rastet.

Apple ka marrë disa reklama në lidhje me hapjen e telefonit gjatë mbushjes. Një rast është regjistruar në Tajvan, të cilin e kanë dokumentuar mediat lokale.

Rasti tjetër është shënuar në Japoni. Përdoruesi që ka paraqitur rastin, ka bërë të ditur se iPhone 8 Plus ishte shitur me ekran të ndarë nga shtëpiza. Të gjitha gjërat lidhur me rastin, përdoruesi i kishte publikuar në rrjetin shoqëror Twitter.

Kompania Apple ka refuzuar të komentojë rastet, por ka konfirmuar për mediumin britanik se është duke hetuar të dyja rastet dhe do të bëjë të ditura së shpejti rezultatet e hetimit.