iPhone 7 Plus 55 për qind më i suksesshëm se paraardhësi

Apple pritet që të prezantojë rezultatet e fundit financiare për tremujorin e fundit të vitit 2016 me një befasi – kompania ka shitur më shumë telefona iPhone 7 Plus sesa njësitë e kaluara me emrin Plus.

Kompania shitur 24 milionë pajisje iPhone 7 Plus, në krahasim me 15.5 milionë iPhone 6S Plus të shitura në periudhën e njëjtë të vitit 2015.

Kjo i bie 55 për qind rritje në krahasim për të njëjtën periudhë.

Këto të dhëna pritet të publikohen nesër, ndërsa detajet kanë rrjedhur online sot nga kompania “Cowen”.