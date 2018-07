Ipeshkvi: Adem Demaçi i është bashkuar Gjergj Kastriotit, Nënë Terezës, Ibrahim Rugovës

Në Katedralen “Nënë Tereza” në Prishtinë është mbajtur meshë për Adem Demaçin, veprimtarin politik dhe aktivistin për të drejtat e njeriut i cili vdiq të enjten në moshën 82-vjeçare.

Në fillim të meshës u bën lutje që shpirti i Demaçit të prehet në paqe.

Ipeshkvi i Kosovës, Imzot Dodë Gjergji, tha se Demaçi gjithë jetën e tij e ka pasur ideal lirinë dhe dashurinë për kombin.

Ai tha se tash Demaçi është në një atdhe tjetër, siç tha ai, “atdheun qiellor”.

“Kisha nuk përton që t’i bashkohet lutjeve të besimtarëve për shpirtin e një atdhetari, për shpirtin e një njeriu i cili gjithë jetën e tij e ka pasur ideal lirinë, e ka pasur dashuri kombin dhe e ka dëshiruar me gjithë zemër të mirën e të gjithëve në këtë vend. Ai sot më nuk është me ne, i është bashkuar një atdheu të ri, që është atdhe qiellor. I është bashkuar Gjergj Kastriorit, i është bashkuar të gjithë burrave dhe grave që kanë sakrifikuar. I është bashkuar njerëzve që i kemi njohur, Shën Nënë Terezës të cilës ia kemi kushtuar këtë kishë. Martirëve të Shqipërisë, Imzot Mark Sopit, Ibrahim Rugovës. Është bashkuar me Arbën Xhaferin”, u shpreh Ipeshkvi i Kosovës.

Në këtë meshë ishin të pranishëm edhe dy fëmijët e veprimtarit Demaçi, Abetare dhe Shqiptar Demaçi. Vajza e veprimtarit të ndjerë falënderoi të gjithë të pranishmit që morrën pjesë në këtë meshë.

Adem Demaçi, veprimtar politik dhe mbrojtës i të drejtave të njeriut, njihet si simbol i rezistencën në Kosovë për lirinë dhe pavarësinë e saj.

Për shkak të pikëpamjeve të tij politike, ai kishte vuajtur dënim prej 28 vitesh në burgjet e ish-Jugosllavisë e më pas të Serbisë, andaj edhe shpesh është quajtur edhe si “Mandela i Ballkanit”.

Adem Demaçi ndërroi jetë në moshën 82-vjeçare të enjten në Prishtinë. Ai u varros të shtunën me nderimet më të larta shtetërore në Varrezat e Dëshmorëve në Prishtinë. (REL)