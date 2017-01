iOS 11 sjell veçori mahnitëse në iPhone (Video)

Sipas një raporti të ri nga ueb-faqja izraelite The Verifier, me iOS 11 Apple do të prezantojë shumë veçori të reja.

Raporti sugjeron në mënyrë specifike se FaceTime në iOS 11 do të përfshijë mbështetjen për video-thirrje me shumë përdorues.